Chivas no pudo contra Toluca en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. De lo que nadie habla es del regaño de Gabriel Milito a uno de sus auxiliares.

Chivas no comenzó de la mejor manera su participación en el Apertura 2026, debido a que perdió por 2-0 ante Toluca por la jornada uno. Lo que no se vio en la transmisión del partido fue el enorme regaño que Gabriel Milito le dio a uno de sus auxiliares técnicos por protestar con el cuarto árbitro.

No hay dudas de que el Guadalajara no llevó adelante su mejor partido debido a que poco pudo hacer para al menos rescatar un empate frente a los Diablos Rojos. La buena noticia del encuentro en el Estadio Akron fue que, luego de que fuera injustamente expulsado Ángel Sepúlveda, el Rebaño Sagrado empezó a inquietar al rival con Armando González como punta de lanza.

Por otro lado, en las bancas también se jugó el partido debido a que Gabriel Milito no paró de protestar cada una de las jugadas que le cobraban en contra a su equipo. La polémica expulsión contra el Cuate y el penal sancionado a Toluca fueron momentos en los que el técnico argentino estalló contra la terna arbitral.

Lo que la transmisión de Chivas TV no mostró fue el duro regaño que le dio el entrenador argentino a uno de sus auxiliares porque no paraba de reclamarle a Iván Antonio López Sánchez, cuarto árbitro del partido. En un video publicado por José María Garrido, se ve claramente al timonel rojiblanco interviniendo para que dejara de discutir y lo mandó a sentar. Segundos después vuelve enojado, escucha y regresa al partido. Sin duda, un tenso momento en el partido.

Imagen generada con ChatGPT.

¿Por qué Gabriel Milito se enojó tanto con su auxiliar técnico?

A lo largo del Clausura 2026, Chivas recibió varias amonestaciones innecesarias por protestar contra el arbitraje. Uno de los jugadores a quien el cuerpo técnico trataba de calmar en cada partido era Richard Ledezma, quien en más de una ocasión recibió la cartulina amarilla por reclamar con mucha vehemencia.

No hay que olvidarse de que a Gabriel Milito le gusta mantener la disciplina en su equipo luego de cada uno de los partidos. A su vez, no le gusta que sus futbolistas sean expulsados por una protesta o por una falta innecesaria. No es casualidad el enojo del argentino, porque el ejemplo con los jugadores debe partir de él y su cuerpo técnico.