Chivas viene de caer ante Toluca por 2-0 y, tras el partido, Fernando Cevallos expuso a Gabriel Milito por no utilizar a Armando González.

Chivas inició su camino por la Trece en el Apertura 2026 de la peor manera debido a que perdió por 2-0 ante Toluca. Tras la derrota del Guadalajara, Fernando Cevallos, reconocido periodista y seguidor del Rebaño Sagrado, estalló contra Gabriel Milito por no poner de inicio a Armando González.

No hay duda de que el Guadalajara no llevó adelante un buen partido en el Estadio Akron y que quedó a deber. Sin embargo, el fuego sagrado del equipo rojiblanco se vio cuando más apremiaba, ya que con uno menos, el buen toque, la paciencia y las jugadas de riesgo aparecieron con la Hormiga como punta de lanza.

Chivas perdió en su debut su invicto ante Toluca por 2-0 gracias a los goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Tras el partido, Fernando Cevallos coincidió con varios aficionados al señalar que no tenía excusas Gabriel Milito por no haber utilizado a Armando González.

Fernando González estalló contra Milito por no usar de entrada a Armando González. (Foto: IMAGO7)

“Inexplicable decisión de Milito dejar en la banca a la Hormiga González, desde que ingresó revolucionó el ataque de Chivas y fue el que más peligro generó en favor del Rebaño”, expresó el periodista de Fox Sports en X.

Su análisis fue respaldado por aficionados. “Nadie entendió eso… eso estuvo peor que lo que hizo Aguirre y todavía eso con la expulsión de Sepúlveda, ya no va jugar gracias a Dios”, comentó un chivahermano. Y otro agregó: “Se me hace una mamada que argumentan que fue por el tema del juego… Pues Alexis Vega jugó lo mismo en el Mundial y no lo vi mal. Fue una típica de Milito vs. Cruz Azul/Toluca”.

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Chivas arrastra problemas con su gol desde la pretemporada

Para el Apertura 2026, Chivas llegó con una pretemporada con un gol en dos amistoso, empate 0-0 ante Correcaminos y 1-0 contra Leones Negros gracias al gol contra Correcaminos. Frente a Toluca su falta gol volvió a quedar a deber, ya que perdió por 2-0 en el Estadio Akron. La buena noticia es que desde que entró Armando González, el equipo mostró otra forma de atacar.