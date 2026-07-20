Chivas buscará como dé lugar sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura 2026 y este sería el once estelar para medirse a Juárez.

Gabriel Milito tendría prácticamente definida la alineación con la que Chivas buscará su primera victoria del Torneo Apertura 2026 frente a Juárez. El estratega argentino mantendría la base del equipo que enfrentó a Toluca en la Jornada 1, por lo que únicamente realizaría una modificación en el ataque debido a la suspensión de Ángel Sepúlveda.

La única novedad en el once del Club Deportivo Guadalajara sería el regreso de Armando González como centro delantero. La “Hormiga” ocuparía el lugar que dejará vacante el “Cuate”, quien fue expulsado durante el compromiso frente a los Diablos Rojos y deberá cumplir un partido de suspensión.

La decisión del argentino también estaría respaldada por lo que ocurrió en el debut del Rebaño Sagrado. Después del ingreso de Armando González en la segunda mitad, Chivas mostró una versión más dinámica en ofensiva, generó mayor profundidad y logró inquietar con más frecuencia la portería de Luis García.

Armando González se perfila como titular ante Juárez.

¿Cuál sería la alineación de Chivas vs. Juárez?

En ese sentido, la alineación de Chivas estaría conformada por: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González.

Cabe mencionar que el partido frente a los pupilos de Pedro Caixinha representa una oportunidad importante para que el Club Deportivo Guadalajara consiga su primer triunfo del Torneo Apertura 2026. Con el regreso de Armando González desde el silbatazo inicial, el Rebaño Sagrado buscará reflejar desde el comienzo la mejoría ofensiva que mostró en los minutos finales del encuentro anterior.

Destacar que el encuentro entre Chivas y Juárez se llevará a cabo el sábado 25 de julio como parte de la Fecha 2, a celebrarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido exclusivamente por Prime Video.