Para el Apertura 2026, Chivas llega como uno de los grandes candidatos a pelear por el título gracias al trabajo de hormiga de Javier Mier en la dirección deportiva. ¿Por qué obtiene resultados a diferencia de Fernando Hierro?

Las Chivas de Gabriel Milito no comenzaron de la mejor forma en el Apertura 2026 luego de haber perdido ante Toluca por 2-0. En medio del regreso a las actividades en el Estadio Akron, Chatón Enríquez explicó que la clave del éxito de Javier Mier en el Guadalajara, a diferencia de Fernando Hierro, se debe a que decidió trabajar con gente local para brillar.

La llegada del exjugador del Real Madrid generó una revolución debido a que todo el mundo se ilusionó con que se podía lograr con él La Trece. Finalmente, el Guadalajara fue subcampeón en el Clausura 2023 de la mano de Veljko Paunovic, quedó eliminado en los Cuartos de Final ante Pumas en el Apertura 2023, mientras que en el Clausura 2024, con Fernando Gago como timonel, no se superó la Semifinal.

Con la llegada de Javier Mier a la dirección deportiva, Chivas cambió el chip y comenzó a generar resultados en las diferentes categorías masculinas. Un punto de inflexión es que en cada convocatoria mexicana el Rebaño Sagrado es la base de cada Tri, mientras que en la Liga MX llegó a los Cuartos de Final y las Semifinales con Gabriel Milito como cabeza de proyecto.

Javier Mier logró fichar a nueve jugadores son aficionados de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras un año con esta nueva directiva, Chatón Enríquez reveló que la clave del éxito de este proyecto es tener gente local que entienda la idiosincrasia mexicana. “Llegaron un montón de españoles y quisieron poner su sello como en muchos equipos de México y al final te terminas dando cuenta de que la cultura es diferente, que aquí en México es distinto. Y a un equipo de puros mexicanos tienes que poner gente de local, tienes que capacitar a la gente. Si traes una idea enséñala, pero tienes que meter a gente de casa”, expresó el exjugador formado en Verde Valle en el podcast Los Facheros del Fútbol.

En el mismo podcast, el Profe Cruz coincidió con el exfutbolista del Guadalajara y destacó el trabajo de Gabriel Milito como director técnico. A su vez, consideró que los resultados llegan si hay continuidad en el proyecto y que para eso es necesario darle un respaldo cuando las derrotas aparecen.

Javier Mier cumplió con refuerzos para Chivas

En medio de este panorama, Javier Mier no solo trajo a Gabriel Milito para darle una identidad a Chivas, sino que además incorporó a jugadores de calidad. Para el Apertura 2025 llegaron Bryan González, Richard Ledezma, Diego Campillo y Efraín Álvarez, para el Clausura 2026 arribaron Brian Gutiérrez, Jonathan Pérez y Ángel Sepúlveda, mientras que para el Apertura 2026 ficharon a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Un punto en común que poseen los nueve refuerzos es que tienen un sentido de pertenencia muy grande. Los futbolistas no solo son profesionales, sino que además son fieles aficionados del Guadalajara y se les va la vida ante cada resultado adverso.