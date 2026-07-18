El Director Deportivo del Guadalajara alabó los valores que tiene el entrenador argentino, asegurando que es el ideal para el Rebaño Sagrado.

Chivas renueva la ilusión de conseguir el ansiado título de Liga MX en este Apertura 2026 en donde una de las piezas más importantes para soñar con bordar la estrella número 13 recae en Gabriel Milito, por lo que el Director Deportivo, Javier Mier, se deshizo en elogios por el argentino.

Sin embargo, el directivo del Guadalajara fue contundente en reiterar que el compromiso de un club como el Rebaño Sagrado es el de ganar todos los partidos, pero lo más importante es cómo hacerlo, destacando que Milito es el técnico ideal para el proyecto.

“Contentos. Hablamos de un modelo de juego y en base a este modelo necesitábamos un entrenador que cumpliera con esas características. Gabriel ha sido espectacular. Más allá de lo futbolístico, lo táctico o la gestión, tiene unos valores que van con el club y que eso es fundamental.

“En este club no es ganar, sino cómo ganamos. En Chivas hay que ganar siempre, pero las formas son muy importantes”, declaró antes del silbatazo inicial a través de Amazon Prime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos de Juárez?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.