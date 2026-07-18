El entrenador del Guadalajara reveló la lista de 21 futbolistas con los que encarará el duelo frente a los Diablos Rojos que marca el debut en el nuevo torneo.

El misterio se ha terminado y Gabriel Milito por fin hizo pública la lista de 21 futbolistas con los que encarará el arranque del Apertura 2026, en donde para sorpresa de muchos, sí están contemplados Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Después de la brillante participación que tuvieron en la Copa del Mundo con México, se cuestionó la posibilidad de que los cinco seleccionados participaran en la jornada 1 del Apertura 2026, aunque el cuerpo técnico confía en ellos y consideran que están listos para el trajín del arranque del torneo.

Por su parte, el Guadalajara confirmó que los dos refuerzos que contrató la directiva en este mercado de fichajes, es decir, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, también están disponibles y listos para ser tomados en cuenta por Gabriel Milito en caso de que así lo requiera el timonel.

Lista completa de convocados para el Chivas vs. Toluca

Raúl Rangel

Oscar Whalley

José Castillo

Diego Campillo

Miguel Tapias

Luis Rey

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Bryan González

Omar Govea

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Rubén González

Kevin Castañeda

Jordan Carrillo

Roberto Alvarado

Jonathan Pérez

Ángel Sepúlveda

Armando González

Ricardo Marín

¿Quiénes son las bajas para el partido entre Chivas y Toluca?

Para este compromiso, Gabriel Milito tendrá cuatro bajas importantes y serán Efraín Álvarez por lesión, además de la convocatoria a la Selección Mexicana Sub 20 de Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes participarán en el Pre-Mundial de la categoría, por lo que no son elegibles para este y los próximos partidos.

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¿Cuándo y dónde se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.