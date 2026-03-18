Chivas está entrando a la parte crítica del Clausura 2026, en donde los clubes se exigen al máximo para cerrar de la mejor manera posible la fase regular y con ello, tratar de meterse en la Liguilla; sin embargo, para el duelo contra el Club León, el Rebaño se vio obligado a realizar múltiples ajustes.

El Guadalajara dio a conocer su lista de convocados con los que enfrentará su duelo pendiente de la jornada 9 contra los Esmeraldas, en donde el entrenador Gabriel Milito sorprendió a propios y extraños con los citados a este compromiso.

La primera novedad es la ausencia de Omar Govea en la lista de elementos disponibles para el choque contra los Panzas Verdes, en donde el club rojiblanco explicó que esta decisión se tomó como mera medida de precaución, ya que el mediocampista presentó problemas físicos en días recientes. El encargado de tomar su lugar entre los elegibles es el juvenil Samir Inda.

Por si fuera poco, hay que recordar que el carrilero por derecha, Richy Ledezma, quedó fuera de este compromiso debido a que fue sancionado por la Comisión Disciplinaria por acumular cinco tarjetas amarillas en el torneo, por lo que no es elegible para la visita del León.

Por su parte, Daniel Aguirre, quien pasó por una situación similar de cara al duelo del pasado fin de semana contra Santos Laguna, ya cumplió con su partido de castigo y se reintegró a las órdenes de Gabriel Milito, por lo que apunta a reaparecer esta noche.

Lista completa de convocados para el Chivas vs. Club León

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Daniel Aguirre

– Miguel Gómez

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Gilberto Sepúlveda

– Rubén González

– Bryan González

– Samir Inda

– Brian Gutiérrez

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

– Jonathan Pérez

¿A qué hora se jugará el Chivas vs. Club León?

El duelo entre rojiblancos y esmeraldas está pactado para este miércoles 18 de marzo, duelo que se disputará en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México desde la cancha del Estadio Akron.