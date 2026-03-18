Chivas ha dejado de ser un equipo que solamente compite a ser un verdadero protagonista y candidato al título del Clausura 2026, en donde el trabajo de todos los factores está rindiendo fruto; sin embargo, el elemento que más sobresale es sin duda Gabriel Milito.

Desde la llegada del entrenador argentino al banquillo del Guadalajara, el equipo se fue transformando paulatinamente hasta convertirse en una potencia de la Liga MX, por lo que el proyecto camina sin contratiempos en la búsqueda de levantar el trofeo de campeón.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que en el interior del chiverío existe tranquilidad y felicidad con el trabajo que ha realizado el timonel sudamericano, por lo que ya se iniciaron charlas para extenderle el contrato este verano para mantenerlo ligado al club por más tiempo.

“El proyecto de Guadalajara marcha muy bien en todos los aspectos. Hacía mucho que la directiva de Chivas no tenía un proceso tan limpio en la forma de entenderse, en el dialogo tan claro y que las ideas van por una sola línea (…) Dentro de los acuerdos que se han venido dando con respecto a jugadores, que ya se le tomó más en cuenta y también se le dijo, antes de llegar, están estas alternativas.

“Desde la forma en la cual fueron involucrando a Gabriel Milito a ir tomando más poder en las decisiones por gusto o idea futbolística, va estando muy tranquilo el cuerpo técnico. A la postre que han tenido algunas pláticas informales para poder aterrizar el tema de cuándo es el momento ideal, pase lo que pase este torneo, de sentarse para hacer una extensión de contrato.

“No porque Gabriel Milito esté pensando en irse, no porque duden de que vaya a tener la continuidad que han prometido. Milito ha sido muy puntual con la directiva, así como lo dijo públicamente: mientras tenga contrato de la directiva, no voy a escuchar a nadie”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuánto le queda de contrato a Gabriel Milito con Chivas?

El entrenador argentino llegó a tomar las riendas del chiverío de cara al Apertura 2025, por lo que en verano cumplirá su primer año de contrato de los dos que firmó originalmente, por lo que el plan de la directiva tapatía es ofrecerle dos años más, es decir, tenerlo asegurado hasta el verano del 2028 con opción a extender por uno más.

“De esta manera, la directiva siente de que antes de que culmine el primer año, de los dos que tiene firmado, sentarse para definir otros dos años de más. Uno con la posibilidad de extenderlo a un segundo.

“Han acordado que una vez, que hasta donde se llegue concluido el campeonato, se sientan antes de que se vaya de vacaciones, establecen una fecha, se sientan, platican y no solamente para hacer el balance anual, sino también para decir: ‘aquí está esta propuesta para firmar un año más con posibilidad de un segundo”, concluyó el comunicador.