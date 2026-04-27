La eliminación del Tapatío en los Cuartos de Final del Clausura 2026, tras caer ante Cancún, no solo marcó el cierre de su participación en la Liga de Expansión MX, sino que también abre la puerta a un proceso lógico: la posible promoción de varios de sus futbolistas al primer equipo de Chivas. Con un plantel que ha sido competitivo y con varios nombres que ya piden pista, hay al menos seis jugadores que podrían dar el salto de cara al próximo torneo.

Brandon Téllez

Brandon Téllez se ha consolidado con el Tapatío jugando como stopper derecho (Imago7)

Uno de los casos más interesantes es el de Brandon Téllez, de 21 años, quien disputó 26 partidos en la temporada. De formación como mediocentro, en el último año fue reconvertido como stopper derecho en una línea de tres centrales. Su capacidad para salir con balón, conducir y leer el juego lo distingue, en una evolución similar a la de Daniel Aguirre, también reconvertido en esa zona.

Leonardo Jiménez

Leo Jiménez sigue sumando regularidad con el Tapatío (Imago7)

Por banda derecha aparece Leonardo Jiménez, de 23 años, una edad ideal para dar el salto. Titular indiscutido con 28 partidos, aportó siete asistencias y un gol. Su perfil de carrilero encaja perfectamente con el sistema que suele utilizar Chivas: recorrido constante, resistencia física y buena capacidad para enviar centros.

Jorge Guzmán

Vallarta Guzmán sería una buena opción como recambio de Bryan González en el carril izquierdo (Imago7)

En la banda opuesta, Jorge Guzmán ofrece características similares. Con 22 años, también fue una fija en el once con 28 partidos, registrando dos goles y siete asistencias. De perfil técnico y con un destacado golpeo de balón, ha trabajado en su faceta defensiva para adaptarse al esquema de tres centrales y dos carrileros largos, tras un paso previo por Atlas en Liga MX.

Saúl Zamora

Zamora podría ser opción de recambio para el mediocampo de Chivas (Imago7)

En el mediocampo, el nombre de Saúl Zamora sobresale por liderazgo y madurez. Capitán del Tapatío y con 23 años, ya tuvo un breve paso por el primer equipo bajo el mando de Óscar García. Se desempeña como contención, pero con buena técnica y capacidad para llegar al gol, ya sea por vía aérea o con disparos de media distancia. En una zona donde la afición pide renovación, su perfil cobra fuerza.

Samir Inda

Samir Inda tuvo un estreno inmejorable con Chivas, pero luego regresó al Tapatío (Imago7)

A su lado, Samir Inda representa el futuro. Con apenas 18 años, es uno de los grandes proyectos de la cantera. Este año sumó 19 partidos con el filial, consolidándose en una categoría exigente. Ya debutó con gol ante Necaxa en el primer equipo, dejando en claro su potencial: combina técnica, despliegue físico y un gran golpeo de balón.

Sergio Aguayo

Por último, en ataque, Sergio Aguayo asoma como una opción concreta. Con 23 años, ya tuvo minutos recientes en el empate ante Necaxa, en un contexto marcado por la lesión de Ángel Sepúlveda. Formado en Pachuca, es un delantero que sabe moverse fuera del área, con buen físico y capacidad para asociarse. En la temporada disputó 20 partidos, con 11 goles y tres asistencias, números que respaldan su candidatura. Aunque tuvo más continuidad en el Apertura, en el Clausura su participación se vio interrumpida por lesiones, suspensiones y convocatorias al primer equipo.