La actividad en las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara no se detiene y este fin de semana volvió a ofrecer emociones fuertes en Verde Valle, donde la categoría Sub-21 enfrentó a Tijuana por una nueva jornada del Clausura 2026. En un partido que ya tenía ritmo alto y varias acciones destacadas, el momento que se robó todas las miradas llegó con una auténtica joya individual.

Tras el descuento de los fronterizos que puso el 2-1 en el inicio del segundo tiempo, Chivas necesitaba recuperar el control. Y lo hizo de la manera más espectacular posible: Gael García tomó el balón en mitad de cancha, levantó la cabeza, detectó al portero adelantado y sacó un remate potente, preciso y perfectamente direccionado que terminó en el fondo de la red. Un golazo desde el círculo central que dejó sin reacción al guardameta y provocó el asombro inmediato en Verde Valle.

El tanto significó el 3-1 parcial en favor del equipo rojiblanco, que ya contaba con una gran actuación de Hugo Mata, protagonista en los goles anteriores. Sin embargo, la definición de Gael García terminó por romper definitivamente el partido con una acción que combinó visión, decisión y una ejecución técnica de altísimo nivel.

No es casualidad que su nombre empiece a sonar cada vez con más fuerza. Gael García Ortega, de apenas 17 años, es considerado una de las grandes joyas de la cantera de Chivas, estructura formativa históricamente enfocada en potenciar talento joven y llevarlo al primer equipo. Su crecimiento lo llevó incluso a ser contemplado por Gabriel Milito, quien le dio minutos en amistosos de pretemporada dejando en claro que su proyección va en serio.

Gael García es un talento generacional de México

Este gol desde mitad de cancha no solo confirma su gran momento, sino que lo posiciona como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva camada mexicana, a la que ya lideró en el reciente Mundial Sub-17 de la categoría. En una jornada más de Fuerzas Básicas, Gael García no solo apareció: dejó una marca imborrable con un gol que difícilmente se olvide pronto.