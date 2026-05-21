El Rebaño conquistó el Clausura 2026 con una ofensiva variada y decisiva, liderada por varios jóvenes que brillaron tanto en fase regular como en Liguilla.

La consagración de Chivas Sub-21 en el Clausura 2026 tuvo una enorme solidez colectiva, pero también futbolistas que marcaron diferencias en el último tercio del campo. El máximo goleador del equipo fue Diego Latorre con 7 tantos, aunque detrás suyo aparecieron otras piezas fundamentales como Leonel Calderón, Gael García y Hugo Mata, quienes terminaron de consolidar un ataque con variantes, talento y mucho futuro dentro de la cantera rojiblanca.

El gran “killer” del equipo fue Diego Latorre. El centrodelantero de 20 años se convirtió en la principal referencia ofensiva del conjunto de Luis Arce gracias a su físico, presencia dentro del área y olfato goleador. Disputó 15 partidos y terminó el torneo con 7 anotaciones, siendo el máximo artillero del campeón. Incluso se perdió parte de la Liguilla porque Gabriel Milito comenzó a contemplarlo para el primer equipo ante la ausencia de Armando González, llegando a integrar la banca de suplentes en una ocasión. Latorre también tuvo rodaje con el Tapatío en la Liga de Expasión MX.

Diego Latorre anotó siete goles en la campaña de Chivas Sub-21 (Imago7)

Detrás de Latorre aparecieron dos de las grandes joyas de la cantera: Leonel Calderón y Gael García, ambos con 4 goles. Calderón, carrilero izquierdo de enorme vocación ofensiva, sorprendió por su capacidad para aparecer constantemente en el área rival. Llegó procedente de la cantera de Xolos, donde compartió generación con Gilberto Mora, y rápidamente comenzó a destacar en Chivas gracias a su desborde, profundidad y buena pegada.

Gael García, por su parte, confirmó por qué es considerado uno de los talentos más importantes de su generación. Con apenas 17 años, el mediocampista ofensivo mostró creatividad, dinámica y personalidad para asumir protagonismo, además de aportar goles importantes tanto en fase regular como en Liguilla. El juvenil ya fue capitán de la Selección Mexicana Sub-17 y también comenzó a tener participación en dinámicas del primer equipo.

Otro futbolista importante en la producción ofensiva fue Hugo Mata, que cerró el torneo con 3 goles. El atacante de 20 años también se perdió la parte decisiva de la campaña Sub-21 por ser convocado por Gabriel Milito al primer equipo. Mediocampista ofensivo y extremo con mucha técnica y atrevimiento, Mata aportó desequilibrio individual y creatividad en los metros finales, siendo una pieza muy utilizada por Luis Arce durante gran parte del campeonato.

Gael García fue otra de las figuras de Chivas campeón Sub-21 (Imago7)

A Chivas le bastó con seis goles en la Liguilla, pero sólo hubo dos contra Atlas (uno en cada juego) además de los cuatro goles que se le anotaron al América en la final de Ida. La vuelta ante las Águilas acabó sin tantos y las semifinales frente a Juárez tampoco tuvieron anotaciones, en ninguno de los dos encuentros.

Todos los goleadores de Chivas Sub-21 campeón