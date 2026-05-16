El Guadalajara empató sin goles en la vuelta y aprovechó el contundente 4-1 conseguido en la ida para levantar el campeonato Sub-21 en casa del América.

Mientras gran parte de la atención está puesta en la semifinal del primer equipo ante Cruz Azul, Chivas volvió a demostrar la fortaleza de sus Fuerzas Básicas y se consagró campeón del Clausura 2026 en la Liga MX Sub-21. El Rebaño empató 0-0 frente al América en las instalaciones de Coapa y cerró la serie con un contundente global de 4-1 para quedarse con el título.

El equipo dirigido por Luis Arce llegó a la vuelta con una ventaja muy importante luego de la goleada conseguida en la ida en el Estadio Akron. En aquel encuentro, Esteban Mendoza y Jesús Hernández marcaron por duplicado para encaminar una serie que terminó de sellarse este sábado en territorio azulcrema.

Durante el partido de vuelta, Chivas mostró personalidad y oficio para manejar la diferencia conseguida días atrás. América intentó asumir el protagonismo por la obligación de remontar, pero el Guadalajara resistió sin pasar demasiados sobresaltos y sostuvo el cero en su arco para asegurar el campeonato.

La obtención del título confirma el enorme presente de las Fuerzas Básicas rojiblancas, que volvieron a competir al máximo nivel y superaron a su máximo rival en una Final. Además, varios futbolistas dejaron sensaciones muy positivas pensando en un eventual salto a categorías superiores.

La alineación de Chivas Sub-21

El Rebaño Sub-21 formó con Robinho Romero en la portería; Raúl Nuño, Diego Rosales, Carlo Soldati, Yohan Orozco y Sebastián Esparza en defensa; Diego Covarrubias, Raúl Martínez y Gael García en el mediocampo; mientras que Esteban Mendoza y Jesús Hernández encabezaron el ataque del equipo dirigido por Luis Arce.