Chivas se encuentra a un paso de disputar la Final del Clausura 2026, algo que tiene todavía más mérito considerando que el equipo perdió a cinco jugadores importantes debido a la convocatoria extraordinaria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana. Desde el primer momento, la decisión del Vasco generó muchísima polémica entre la afición rojiblanca, especialmente porque el Guadalajara tuvo que afrontar la Liguilla con varias bajas sensibles.

Ahora, Javier Aguirre volvió a tocar el tema en conferencia de prensa y terminó provocando todavía más molestia, especialmente entre los seguidores de Chivas. El estratega nacional dejó claro que todavía contempla para el Mundial a futbolistas que siguen disputando la Liguilla, algo que para muchos contradice completamente la razón por la cual decidió llevarse anticipadamente a varios jugadores a su concentración.

“La lista está abierta. Evidentemente se cierra a 55, es decir, si alguno de la Liguilla está en la lista de 55, evidentemente puede estar. En el futbol nunca hay que dar nada por sentado. Hay momentos y hay que aprovecharlos”, declaró Javier Aguirre, en palabras que rápidamente generaron una fuerte reacción entre aficionados y analistas.

“¿Entonces para qué se llevó a los demás?” y “¿entonces para qué desmantelar a los equipos en plena Liguilla?” fueron algunos de los mensajes más repetidos en redes sociales tras las palabras del Vasco. La molestia nace porque, para gran parte de la afición, las declaraciones de Aguirre dejan en evidencia que no era necesario separar a los futbolistas de sus clubes, especialmente cuando estaban viviendo el momento de mayor exigencia y competitividad de toda la temporada.

Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez mantienen esperanza de ir al Mundial

Dentro de toda esta polémica, también existe un aspecto positivo para Chivas, pues Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez todavía mantienen posibilidades reales de disputar la Copa del Mundo. Los tres futbolistas fueron incluidos dentro de la prelista de 55 jugadores de Javier Aguirre, por lo que habrá que esperar a la convocatoria definitiva para conocer cuántos elementos rojiblancos terminarán representando a México en el Mundial de 2026.