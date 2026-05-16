Después del 2-2 en la ida, el Rebaño intentará aprovechar la ventaja deportiva y el apoyo de su afición para volver a una final de Liga MX.

Las Chivas de Guadalajara llegarán a la semifinal de vuelta frente a Cruz Azul respaldadas por una estadística que ilusiona a toda la afición rojiblanca. El equipo dirigido por Gabriel Milito acumula actualmente 14 partidos consecutivos sin perder como local, una racha que puede resultar decisiva en la búsqueda del boleto a la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta el contexto de la serie. Después del 2-2 conseguido en la ida, al Rebaño le alcanzará con un empate para avanzar a la Final. Cualquier igualdad en el marcador global le bastará gracias a su mejor posición en la fase regular.

Chivas viene de remontar como local ante Tigres UANL en el Estadio Akron (Imago7)

El invicto rojiblanco en casa ya lleva casi ocho meses vigente. La última derrota del Guadalajara como local fue el 20 de septiembre de 2025, cuando Toluca se impuso por 3-0. Desde entonces, el equipo de Gabriel Milito construyó una racha de 14 partidos consecutivos sin perder frente a su gente.

Durante esa racha en el Estadio Akron, el Guadalajara consiguió 11 victorias y apenas tres empates, convirtiendo su localía en uno de los grandes pilares del equipo. Buena parte de esa solidez quedó reflejada también en el Clausura 2026, donde Chivas ganó seis encuentros y empató dos jugando frente a su afición.

Ahora el conjunto rojiblanco deberá mudarse al Estadio Jalisco, donde también supo hacerse muy fuerte durante varios años. Con el apoyo de su afición y una semifinal completamente abierta, el Rebaño intentará apoyarse nuevamente en ese impulso para eliminar a Cruz Azul.

¿A qué hora juega Chivas vs. Cruz Azul y dónde ver en vivo?

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul se disputará este sábado 16 de mayo a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco. La transmisión será exclusiva de Amazon Prime Video en México. Recuerda que en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto EN VIVO, con todas las incidencias más destacadas: goles, jugadas clave, polémicas y videos.