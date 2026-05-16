Chivas y Cruz Azul ultiman detalles para una semifinal de vuelta que promete máxima intensidad. Después del 2-2 de la ida, el equipo de Gabriel Milito llega con la ventaja deportiva de su lado, ya que un empate le alcanzará para avanzar a la Final del Clausura 2026. Del otro lado, la Máquina Cementera está obligada a ganar y eso podría modificar ciertos aspectos del planteamiento de Joel Huiqui.

En el Guadalajara, el interrogante está puesto sobre la disponibilidad de Daniel Aguirre, quien se perdió los últimos juegos pero viene de entrenar a la par en la práctica a puertas abiertas en el Estadio Jalisco. Por su parte, Richard Ledezma y Efraín Álvarez evolucionaron bien tras terminar con sendas molestias y estarían disponibles. De todos modos, no se descarta que Milito sorprenda con algún ajuste táctico o incluso con variantes de nombres.

Cruz Azul, por su parte, analiza mover piezas ante la necesidad de salir a buscar el partido. Futbolistas como Luka Romero podrían ganar protagonismo en ataque y además Gabriel Fernández viajó a Guadalajara, por lo que existe la posibilidad de que reaparezca tras varias semanas lesionado. En cambio, Nicolás Ibáñez no logró recuperarse a tiempo para integrar la convocatoria.

Probable alineación de Chivas

Óscar Whalley

Richard Ledezma

José Castillo

Diego Campillo

Bryan González

Santiago Sandoval

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Probable alineación de Cruz Azul