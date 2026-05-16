El Rebaño buscará hacerse fuerte en el Estadio Jalisco para volver a una Final de Liga MX después de varios torneos.

Después de una semifinal de ida cargada de emociones, goles y polémicas, las Chivas de Guadalajara definirán este sábado frente a Cruz Azul su futuro en el Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito llega al encuentro de vuelta con una pequeña ventaja: tras el 2-2 obtenido como visitante, cualquier empate en el Estadio Jalisco le dará el pase a la gran Final del futbol mexicano.

El Guadalajara llega fortalecido desde lo futbolístico tras una buena actuación en el primer partido, donde estuvo dos veces arriba en el marcador y compitió de igual a igual frente a una de las plantillas más poderosas del campeonato. Además, el Rebaño tendrá el apoyo de su gente en una noche donde estará en juego el boleto a la instancia decisiva del certamen.

Qué pasa si Chivas le gana a Cruz Azul

La situación más sencilla para el Guadalajara es ganar el partido. Cualquier victoria rojiblanca en el Estadio Jalisco clasificará automáticamente a Chivas a la Final del Clausura 2026, independientemente del marcador.

Qué pasa si Chivas empata con Cruz Azul

El empate también favorece al Rebaño. Tras el 2-2 de la ida, cualquier igualdad en la vuelta dejará empatado el marcador global y en ese escenario, avanzará Chivas por haber terminado mejor ubicado que Cruz Azul en la tabla general del Clausura 2026.

Qué pasa si Chivas pierde contra Cruz Azul

La única manera en que el Guadalajara quedará eliminado es perdiendo el partido de vuelta. Como Cruz Azul necesita romper la igualdad en el marcador global para avanzar, cualquier triunfo cementero clasificará a la Máquina a la gran Final de la Liga MX.