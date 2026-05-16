El Rebaño Sagrado se juega esta noche el pase a la gran Final de la Liga MX frente a Cruz Azul, en una semifinal que promete emociones fuertes en Guadalajara.

Las Chivas de Guadalajara están a 90 minutos de volver a disputar una Final de Liga MX. Después del vibrante 2-2 conseguido en la ida, el equipo de Gabriel Milito recibirá a Cruz Azul en el Estadio Jalisco con la ventaja deportiva a su favor: cualquier empate le alcanzará para avanzar a la definición del Clausura 2026.

El Guadalajara llega respaldado por una fase regular histórica, en la que rompió su propio récord de puntos, aunque también golpeado por bajas sensibles entre convocatorias a la Selección Mexicana y lesiones. Aun así, el Rebaño volvió a demostrar personalidad en la ida, donde estuvo dos veces arriba en el marcador y dejó muy buenas sensaciones desde lo futbolístico.

Del otro lado, Cruz Azul llegará obligado a ganar para clasificar a la Final. Esa necesidad promete un partido todavía más abierto y agresivo, similar a lo que se vio durante buena parte del primer encuentro, donde ambos equipos apostaron por presión alta, intensidad y ataques constantes.

¿Chivas vs. Cruz Azul va por TV Abierta?

Una de las preguntas habituales de la afición rojiblanca es si el encuentro será transmitido por algún canal de TV Abierta. La respuesta para este partido es negativa, ya que los duelos del Guadalajara en condición de local son exclusivos de Amazon Prime. En Estados Unidos se podrá seguir mediante Telemundo.

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¿A qué hora juegan Chivas contra Cruz Azul?

El encuentro entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se disputará este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, a partir de las 19:07 horas (tiempo del centro de México).