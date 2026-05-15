A la espera del duelo definitivo del sábado ante Cruz Azul por la vuelta de las semifinales del Clausura 2026, Chivas vive horas de ilusión y expectativa. El Rebaño quedó a un paso de regresar a una Final de Liga MX y afrontará el compromiso con ventaja deportiva tras el empate conseguido en la ida. Además, Pachuca derrotó 1-0 a Pumas UNAM en la otra semifinal, resultado que ya perfila el escenario rumbo a la gran definición del campeonato.

Efraín Álvarez y la revancha contra Cruz Azul

Uno de los futbolistas que encendió las alarmas tras el primer encuentro fue Efraín Álvarez, quien salió con molestias físicas y generó preocupación en la afición rojiblanca. Sin embargo, el atacante apunta a llegar en condiciones para el choque de vuelta y este jueves dejó en claro cuál es la mentalidad del plantel. “Revancha sí, porque nos sacaron, pero al final del día es otro campeonato. Nosotros no estamos enfocados en la revancha, pero estamos enfocados en pasar a la Final, que es lo que queremos. Nosotros queremos la Final, ganar la copa y es en lo que estamos enfocados” aseguró el futbolista, dejando de lado cualquier sentimiento de desquite para enfocarse únicamente en el objetivo deportivo.

Richard Ledezma también está en condiciones

Otro de los nombres que mantenía pendiente al cuerpo técnico era Richard Ledezma. El mediocampista terminó la ida con visibles gestos de dolor después de recibir una dura entrada sobre el tobillo en los minutos finales, aunque todo indica que no pasó a mayores y también estará disponible para el sábado. En Verde Valle hay alivio por no sumar más bajas en un momento decisivo de la temporada, especialmente considerando la intensidad con la que se disputó el primer capítulo de la serie.

José Castillo sobre la Ida con Cruz Azul

En la parte defensiva, José Castillo volvió a ser uno de los pilares del equipo y habló sobre la importancia de mantener la intensidad durante toda la eliminatoria. “Sabíamos que teníamos que empezar y terminar el partido con el pie en el acelerador, fue el caso. Evidentemente hay detalles por pulir, pero es un marcador favorable para nosotros pensando en que tenemos esa ventaja deportiva de cerrar en casa”, explicó el defensor, consciente de que todavía quedan ajustes por realizar antes del encuentro que definirá al finalista.

Nelly Simón seguiría en Chivas Femenil

Mientras tanto, en el entorno de Chivas Femenil también hay novedades importantes. Tras una nueva eliminación en Liguilla y en medio de las críticas de parte de la afición hacia la directora deportiva Nelly Simón y el entrenador Antonio Contreras, todo apunta a que la directiva continuará al frente del proyecto rojiblanco. Hace unos días se realizó la Asamblea de Dueños de la Liga MX Femenil y, aunque Amaury Vergara no estuvo presente, eligió a Nelly Simón como su representante en el evento, una señal que refuerza la confianza en su continuidad pese al descontento de un sector de la afición.