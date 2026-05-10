El zaguero rojiblanco no ocultó su emoción después de la clasifciación del Rebaño a semifinales tras vencer a Tigres.

En una noche para el recuerdo, las Chivas de Guadalajara lograron la remontada frente a Tigres UANL tras imponerse por 2-0 en el partido de vuelta por los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se hizo fuerte en el Estadio Akron y logró la remontada ante su afición y ahora espera por su rival en semifinales.

Más allá del doblete del joven Santiago Sandoval, el Rebaño también tuvo que hacer un importante trabajo defensivo para no recibir más goles. En ese sentido fue importante José Castillo, uno de los elementos que se ha convertido en un referente dentro de la estructura rojiblanca.

Al término del partido, José Castillo envió un mensaje en redes sociales y escribió: “Que noche tan increíble, ambiente espectacular y un equipo que va a luchar hasta el final. Semifinales…”, publicó ganándose el elogio de sus compañeros y de toda la afición rojiblanca.

Castillo jugó 68 minutos, hasta que fue reemplazado por Miguel Gómez cuando Milito buscó un poco más de ataque. Mientras estuvo sobre el campo, el ex Pachuca ayudó a detener a los atacantes de Tigres, junto a Diego Campillo y Bryan González.

El partido de José Castillo vs. Tigres UANL