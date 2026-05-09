Chivas logró una victoria importante contra Tigres y se clasificó a Semifinales de la Liguilla. Tras el partido, así fue el festejo íntimo de Gabriel Milito con jugadores y afición.

En el Estadio Akron Chivas logró un nuevo milagro en sus 120 años de historia luego de haber superado por 2-0 a Tigres. Tras el pitazo final del Gato Ortiz así lo celebró Gabriel Milito con su cuerpo técnico y la afición la clasificación a la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026.

El Rebaño Sagrado debía remontar un dos goles en contra para igualar el marcador y avanzar a la siguiente ronda. Sin cinco jugadores que son baja por la insólita convocatoria a la Selección Mexicana y sin Daniel Aguirre por lesión, el Guadalajara logró la clasificación en un partidazo gracias al doblete de Santiago Sandoval.

Tras el silbatazo final del Gato Ortiz, Gabriel Milito tuvo un festejo íntimo con su cuerpo técnico y Efraín Álvarez que se encontraba ahí. Inmediatamente los canteranos y el resto de la plantilla se sumó a celebrar con el equipo que los guio para afianzarse en una Semifinal.

Chivas superó 2-0 a Tigres. (Foto: IMAGO7)

A su vez, hubo un momento único entre el timonel rojiblanco y la afición del Rebaño Sagrado debido a que se fue entre aplausos y festejando junto a ellos. “Vamos”, expresó Milito quien se fue agitando los brazos y extasiado por la enorme victoria que se alcanzó.

Video del festejo de Gabriel Milito