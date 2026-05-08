Las Chivas de Guadalajara entran en horas decisivas del Clausura 2026. Este sábado, el Rebaño recibirá a Tigres UANL en el Estadio Akron por la vuelta de los cuartos de final, con la obligación de remontar el 3-1 sufrido en Monterrey para seguir con vida en la Liga MX. Todo esto, además, después de una semana marcada por la polémica entre el club y la Selección Mexicana por la convocatoria de varios futbolistas rojiblancos, quienes finalmente reportaron con el Tri luego de volver primero a Verde Valle.

Amaury Vergara habló tras la polémica

Una de las voces que apareció tras la polémica fue la de Amaury Vergara. Luego del fuerte mensaje que publicó días atrás denunciando que se había roto el acuerdo entre los clubes y la Selección Mexicana, el directivo confirmó que la situación logró encaminarse. “Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Este sábado tenemos un partido importante que disputar y equipo, afición y directiva está unida”, aseguró el mandatario rojiblanco.

Ángel Sepúlveda y el plan de remontada

Otro de los protagonistas que habló en la previa del duelo ante Tigres fue Ángel Sepúlveda, quien dejó un mensaje cargado de confianza antes del partido más importante del semestre. “Sabemos que estamos vivos, que venimos a nuestra casa, nuestra fortaleza con nuestra gente y que vamos a dejar todo. Vamos a hacer un gran partido para ganarlo y pasar la serie”, expresó el delantero, quien además podría perfilarse como titular junto a Ricardo Marín. Sobre el plan de juego, agregó: “La idea es meterlos en su área, quitarles la pelota, que es donde más sufren”.

José Castillo y la ilusión de Chivas

En una línea similar también se expresó José Castillo. El defensor destacó la unión interna que atraviesa la plantilla rojiblanco de cara a la remontada. “Tenemos más que claro el compromiso que tenemos por delante el día sábado, pero una de las cosas más importantes es transmitir la unión que está en la interna” señaló. Además, remarcó que “el grupo se encuentra sólido, unido y con toda la ilusión”, y valoró “la fortaleza que hemos mostrado a lo largo del torneo estando en nuestra casa”, además del apoyo de la afición, al que calificó como vital.

¿Matías Almeyda regresa a la Liga MX?

Por último, un nombre histórico de Chivas vuelve a aparecer en el radar de la Liga MX. De acuerdo con la columna del Francotirador de Récord, Matías Almeyda es uno de los candidatos que Monterrey intentará convencer para convertirse en su próximo entrenador. Detrás de la operación aparece Dennis Te Kloese, quien fuera directivo rojiblanco en el pasado. La información señala que el club regiomontano buscaría seducir al Pelado con una importante oferta económica, pese a que la intención del argentino sería continuar su carrera en Europa.