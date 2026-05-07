El exentrenador del Tapatío y del Guadalajara recibiría una nueva oportunidad para dirigir en la Liga MX en un proyecto complicado.

Chivas es el equipo más grande e importante de toda la Liga MX, por lo que no cualquier persona es capaz de soportar la presión que implica el defender a esta institución tal y como le sucedió a Gerardo Espinoza, quien está por recibir una oportunidad en la Liga Mx.

Después de fracasar en el Guadalajara y dejarlos eliminados en el Clausura 2025, el Loco por fin volvería a los banquillos de Primera División para el Apertura 2026 y lo haría con el Puebla según un reporte del comunicador Raymundo González.

“Te tengo una novedad, Puebla ya tiene técnico. El Loco Espinoza será, aunque falta lo más importante, la firma del contrato. Prácticamente está cerrado y en dos semanas planean presentarlo“, reveló el comunicador en el programa La de Ocho.

Puebla lo sacó de la Selección Mexicana Sub23

Gerardo Espinoza tuvo un brillante paso como Director Técnico del Tapatío en Liga de Expansión, consiguiendo el título de la categoría en el Clausura 2023, por lo que llamó la atención del Puebla, quien lo convenció de renunciar al puesto de Seleccionador Sub 23 para tomar las riendas de la Franja.

Sin embargo, por una cuestión de reglamento, no pudo convertirse en el timonel de la escuadra camotera, quedándose sin dirigir durante varios meses por no revisar las especificaciones para tomar las riendas del conjunto poblano.

¿Cómo le fue a Gerardo Espinoza en Chivas?

Después del papelón que se vivió al rescindir a Óscar García Junyent, la directiva de Chivas decidió darle el voto de confianza a Gerardo Espinoza, convirtiéndose en el timonel del Rebaño el 3 de marzo del 2025.

Durante su periodo como entrenador del Rebaño Sagrado, el Loco dirigió un total de 9 partidos en donde registró 2 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, quedando eliminado en fase regular tras empatar con Atlas, por lo que se decidió el cesarlo.