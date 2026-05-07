En Estados Unidos comenzaron a distribuirse algunos kits de ropa que presumen la colaboración del Guadalajara con la marca de la palomita.

La llegada de Nike como socio comercial de Chivas es prácticamente un hecho pese a que no se ha realizado el anuncio oficial; sin embargo, en Estados Unidos comenzaron a circular imágenes de la línea de ropa que distribuirá la marca de la palomita junto al Rebaño Sagrado.

En horas recientes han comenzado a circular en tiendas de Estados Unidos algunas prendas que han llamado poderosamente la atención de los aficionados del Guadalajara debido a que ya presumen al nuevo patrocinador rojiblanco pese a que el acuerdo con Puma sigue vigente.

El youtuber y especialista en indumentarias del chiverío, Futboltuber, compartió un video en el que mostró algunas de las prendas que ya se están vendiendo, en donde destacan dos playeras y una sudadera.

“En tiendas de Estados Unidos se ha empezado a distribuir, vender o poner lo que viene para este año con Nike (…) Ya empiezan a salir los kits para el siguiente año futbolístico. En tiendas como coliseumsports.com, ya aparece”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los precios de esta nueva línea de ropa en Estados Unidos?

El influencer explicó que las playeras que se muestran en su video oscilan entre los 35 y 39 dólares, es decir, de los 605 a los 674 pesos mexicanos. Por su parte, la sudadera tendría un precio de 85 dólares, es decir, mil 470 pesos, aproximadamente.

¿Por qué no se anuncia el acuerdo con Nike?

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer que el Guadalajara ya tenga un acuerdo con Nike, diversos reportes ya lo dan por hecho; sin embargo, no se puede hacer oficial públicamente hasta que concluya el acuerdo con Puma, el cual vence el último día del mes de junio, ya que de lo contrario podrían presentarse problemas legales.