Chivas está celebrando sus 120 años en este 2026, y como parte de esta histórica celebración, el club ha preparado diversas sorpresas para su afición. Sin embargo, quien también ha aprovechado este momento es Puma, marca encargada de vestir al Guadalajara, que finalmente ha revelado de manera oficial el lanzamiento de un jersey conmemorativo que ya había generado gran expectativa en redes sociales.

La gran incógnita que rodeaba a esta camiseta era su precio, y ahora ya no hay lugar a dudas: el jersey conmemorativo de los 120 años tendrá un costo oficial de $4,999 pesos. Una cifra que confirma lo que muchos aficionados temían, colocándolo como uno de los productos más caros en la historia reciente del club.

Este elevado precio no es casualidad, ya que la prenda está pensada como una edición especial y limitada, enmarcada no solo por el aniversario del Guadalajara, sino también por el hecho de que representa la despedida de Puma como marca del equipo, antes de la llegada de Nike en los próximos meses. Esto la convierte en una pieza con alto valor simbólico y potencial de colección.

Aun así, el costo ha generado opiniones divididas entre la afición, ya que mientras algunos ven el jersey como un artículo exclusivo que vale la pena adquirir, otros consideran que el precio es excesivo, especialmente en comparación con otras ediciones especiales dentro del fútbol mexicano.

¿Dónde y cuándo se podrá comprar el jersey Puma de los 120 años de Chivas?

Aunque la venta del nuevo jersey conmemorativo de los 120 años de Chivas ya está en activo en la tienda oficial, de momento está solo habilitada para los abonados del Club, por lo que habrá que esperar a que haya venta general, si es que sobran unidades. Este manejo se debería no solo a la estrategia de exclusividad que se le está dando a la prenda, sino a que, al ser los últimos meses del contrato de Puma, no pudieron hacer una gran cantidad de prendas.