El próximo sábado Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. En la previa al partido contra los auriazules, Miguel Gómez, canterano del Guadalajara, habló sobre la mentalidad de la plantilla rojiblanca para superar al equipo de Guido Pizarro.

El recuerdo reciente indica que los de Nuevo León golearon a los de Gabriel Milito por 4-1 en el Volcán, pero para el lateral derecho del Guadalajara solo fue un mal día, por lo que desde ese día está cuestionada la actitud de los jugadores ante rivales complicados. Sobre aquella jornada, Miguelito dijo: “Pienso que ese día no fuimos nuestra mejor versión. No pudimos desarrollar nuestro juego como lo veníamos haciendo. Pienso que poniendo nuestro 100% y desarrollando nuestro juego puede ser muy diferente”.

En la misma entrevista, Miguel Gómez dejó un claro mensaje a toda la afición de Chivas al señalar que van a dejar todo ante Tigres. “Creo que es una bonita rivalidad, dan ganas de jugar, dan ganas de dar todo por esta camiseta. Todos estamos en la misma, en que nos tenemos que romper la madre para salir adelante y conseguir el objetivo principal”, respondió el canterano.

Miguel Gómez habló en la previa de Tigres UANL vs. Chivas. (Foto: IMAGO7)

A su vez, el lateral derecho rojiblanco dio los argumentos por los que el Guadalajara tiene motivos para ilusionarse con ser campeón. “Creo que tenemos un plantel muy vasto. Creo que desde el inicio se formó un buen plantel para este tipo de momento. Cada jugador está listo. Estamos listos para poder dar un buen resultado”, expresó el canterano.

¿A qué hora se juega la ida entre Chivas y Tigres?

La ida entre Chivas y Tigres se juega el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 19:00 del Centro de México. El partido en México se podrá ver en Azteca Deportes, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el conjunto rojiblanco.