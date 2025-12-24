El 2025 fue un año en el que la apuesta por la cantera del Rebaño Sagrado volvió a tomar protagonismo dentro de la estructura del primer equipo. A pesar de que la mala racha en torneos cortos no permitió levantar títulos, el club encontró en sus jóvenes motivos de ilusión y rendimiento constante. La confianza de Gabriel Milito en los futbolistas formados en casa sirvió para potenciar a varios elementos que empezaron a consolidarse en la Liga MX.

Del mismo modo, estos canteranos no se limitaron a ser simples números en la rotación del plantel: varios de ellos terminaron el año como piezas importantes dentro del esquema, destacando por su influencia en momentos claves de la temporada y por su crecimiento individual. Este balance anual resume la irrupción de cuatro futbolistas que encarnan el futuro del club.

Armando González: el goleador que marcó la temporada

La Hormiga tuvo un torneo consagratorio: titular absoluto, campeón de goleo y debut en la Selección Mexicana (Imago7)

Sin duda, Armando González fue el canterano más influyente de Chivas durante el año. La Hormiga se consagró como uno de los máximos artilleros del Apertura 2025, terminando como campeón de goleo del torneo con 12 goles y siendo además elegido Jugador Más Valioso de la Liga MX al cierre del campeonato tras una votación abierta al público. Su temporada estuvo llena de momentos decisivos, incluyendo actuaciones determinantes en clásicos y duelos directos, posición que lo consolidó como pieza clave en el ataque rojiblanco y le valió su convocatoria para la Selección Mexicana.

Santiago Sandoval: la gran apuesta de Gabriel Milito

Sandoval sorprendió a todos por su soltura para jugar. No precisó tiempo de adaptación alguno (Imago7)

Otro que dio un salto cualitativo en 2025 fue Santiago Sandoval, mediocampista ofensivo que pasó directo de las Fuerzas Básicas al primer equipo y rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico. Con apenas 18 años, Sandoval cerró el Apertura como uno de los jugadores con más minutos disputados dentro de la plantilla, superando a futbolistas con mayor trayectoria y convirtiéndose en un habitual en la rotación del once inicial. También registró sus primeros goles en Primera División, mostrando un fútbol dinámico, versátil y lleno de frescura, tanto en la creación como en la participación ofensiva.

Hugo Camberos: ilusionó en el primer semestre

Camberos tuvo un primer semestre a puro brillo, pero casi no jugó en el segundo (Imago7)

Hugo Camberos fue otro juvenil que dejó huella en 2025. En su temporada debut mostró cualidades técnicas y mucho atrevimiento en los metros finales, siendo elegido como Novato del Año e ilusionando de gran manera a la afición rojiblanca con su primer semestre del año. Sin embargo, aunque se tenían grandes expectativas con él, durante la segunda parte del año casi no fue utilizado por Gabriel Milito.

Miguel Gómez: solidez defensiva y crecimiento paulatino

Miguel Gómez se ha mostrado como un jugador muy rendidor para los distintos cuerpos técnicos (Imago7)

Por último, Miguel Gómez cerró el año como un jugador con cada vez más presencia en el plantel profesional. El lateral derecho oriundo de Guadalajara fue ganando minutos y responsabilidades dentro de la última línea, alternando entre titularidades, suplencias y hasta minutos fuera de su posición original. Sus aportes han sido siempre muy regulares y Milito parece tenerle confianza para utilizarlo con cada vez más frecuencia.