Desde que asumió como entrenador de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito le ha devuelto la ilusión a la afición rojiblanca, gracias a una idea de juego valiente, ofensiva y que de seguro será el camino a seguir en el Clausura 2026. Además, la directiva se movió rápido y logró dos contrataciones que pueden aportar profundidad de plantilla: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

El Rebaño no perdió el tiempo y se aseguró esas dos contrataciones incluso antes de que comenzara la pretemporada, algo que resultó acertado para gran parte de la afición. Milito pudo contar con los dos fichajes desde muy temprano. Sin embargo, el interrogante, pasa por saber si llegarán o no más refuerzos a la nómina rojiblanca.

Pasados varios días desde los respectivos anuncios, Chivas ha detenido su actividad en el mercado. Pese a que suenan otras opciones y se cree que el Rebaño quiere mejorar la zona defensiva, de momento el tercer refuerzo no ha llegado y distintas fuentes aseguran que ya hay hasta cierta resignación en el cuerpo técnico de Milito, a sabiendas de que no será fácil lograr nuevos movimientos sin que antes se concreten algunas salidas.

Casos como los de Alan Mozo, Alan Pulido o Érick Gutiérrez son los que retrasan al Guadalajara en su intento por cerrar nuevos fichajes. Los tres futbolistas en cuestión no entran en planes y se les busca equipo, aunque sus salarios son elevados para la Liga MX y al no haber intereses concretos, pareciera alejarse la posibilidad de que lleguen mas caras nuevas.

¿Qué nombres han sonado para reforzar a Chivas?

Además de la llegada de Brian Gutiérrez, el fichaje de Ángel Sepúlveda y la vuelta de Ricardo Marín, distintos rumores de mercado han situado a jugadores como Eduardo Águila o Víctor Guzmán como intereses del conjunto rojiblanco, aunque por ahora sin que las negociaciones avancen más de la cuenta.