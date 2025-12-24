Diego Campillo volvió a ilusionar al entorno de Chivas con su regreso a las canchas. A través de sus redes sociales, el defensor compartió imágenes de su proceso de rehabilitación y acompañó la publicación con un mensaje alentador: “Cada día más cerca de volver”, una señal positiva tras la dura lesión que sufrió en el Apertura 2025.

El zaguero rojiblanco se encuentra en la etapa final de recuperación luego de la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que padeció durante el Clásico Tapatío de la Jornada 15, una acción que lo obligó a abandonar el partido y a pasar posteriormente por el quirófano. Tras los estudios médicos, el club optó por un tratamiento quirúrgico con el objetivo de garantizar una correcta consolidación del hueso y evitar recaídas a futuro.

Desde entonces, Campillo ha atravesado un proceso de rehabilitación que incluyó primero trabajo diferenciado y de fortalecimiento, para luego avanzar hacia ejercicios de movilidad, carga progresiva y readaptación física. Las imágenes compartidas recientemente muestran al defensor realizando trabajos en gimnasio y cancha, una señal de que ya transita la fase previa a su reincorporación al grupo.

De acuerdo con los tiempos habituales para este tipo de lesiones, el defensor apunta a reintegrarse de manera gradual durante el mes de enero, en coincidencia con el arranque del Clausura 2026, programado para el 9 de enero. Aunque su presencia desde la Jornada 1 parece como poco probable, el escenario más realista es que pueda comenzar a sumar minutos entre las jornadas 2 y 4 del certamen.

Un pilar para Gabriel Milito

La posible vuelta de Campillo sería una noticia importante para Chivas, considerando que antes de la lesión se había consolidado como una opción habitual en la zaga y había ganado continuidad. Por ahora, el defensor continúa avanzando paso a paso en su recuperación, pero su mensaje dejó claro que el regreso está cada vez más cerca.