Gabriel Milito es un entrenador que aprovecha al máximo cada entrenamiento, por lo que la pretemporada habría sido una etapa importante para el entrenador argentino para poder analizar el presente de varios de sus futbolistas de cara al Clausura 2026 al frente de Chivas.

Pese a que se sigue esperando a que llegue al menos un refuerzo más para la defensiva, el entrenador argentino se habría encontrado con una joya desde las fuerzas básicas del Guadalajara, en donde algunos reportes indican que podría hasta ganarse el puesto titular sobre otros elementos.

El comunicador Alejandro Ramírez reveló que en la escuadra tapatía están satisfechos con lo mostrado por Francisco Méndez, por lo que hasta vislumbran que podría ganarle el puesto titular a otros elementos del primer equipo en el próximo Clausura 2026.

“Durante la pretemporada se van aclarando ciertas dudas que había. El cuerpo técnico ha ido confirmando que hay jugadores que van a ser de mucha valía y que incluso podrían brincar a alguien.

“Le ha gustado a Gabriel Milito dentro de los análisis que se han hecho, y no es que haya un vaciado ya de información, sino que en el día a día se van convenciendo de ciertas situaciones.

“Ya va a estar integrado al primer equipo, pero saben que pueden apoyarse en él. Por el campeonato que va a ser muy rápido, se va a requerir (…) Si se descuidan dos o tres que están ahí, los puede brincar porque les ha demostrado mucha disponibilidad, abierto a, con hambre y con disposición a todo lo que le indiquen”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los defensores que tiene Chivas hasta el día de hoy?

El Guadalajara cuenta con muchos defensores en su plantel; sin embargo, hay algunos elementos que no tienen las condiciones técnicas para implementar el estilo de juego que propone Gabriel Milito, por lo que comienzan a quedar relegados a la suplencia.

Hasta el momento, el chiverío tiene en su defensa a jugadores como Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda y Daniel Aguirre.