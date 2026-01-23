Santos Laguna concretó el fichaje de Magnus Francisco López, delantero mexico-noruego de 19 años que venía llamando la atención en el futbol juvenil europeo y que, en las últimas semanas, había sido mencionado como un posible objetivo de Chivas. Finalmente, el club lagunero se adelantó y aseguró su incorporación para integrarlo a su proyecto formativo.

López, nacido en Oslo y con nacionalidad mexicana por parte de su padre, llega procedente del Nordstrand IF, club en el que se formó recientemente tras pasos por academias como Stabæk y Lyn 1896. Sus registros goleadores en categorías menores, sumados a su estatura, potencia física y capacidad para atacar el área, lo convirtieron en un perfil atractivo para clubes que buscan apostar por talento joven con proyección.

Magnus López firmó con Santos Laguna.

En el caso de Chivas, su nombre sí apareció en el radar rojiblanco, pero más como un perfil monitoreado que como una negociación avanzada. Reportes de mercado y menciones periodísticas lo colocaron como una opción interesante a seguir por su doble nacionalidad y su margen de crecimiento, aunque la directiva nunca formalizó una oferta ni lo convirtió en una prioridad inmediata.

Esa situación abrió la puerta para que Santos Laguna avanzara con mayor decisión. El club de Torreón apostó por asegurar su fichaje y sumarlo al equipo Sub-21, donde ya debutó, con la idea de desarrollarlo dentro de su estructura antes de dar el salto al primer equipo.

Así, el llamado “noruego-mexicano” no llegará al Guadalajara, al menos por ahora. Su vínculo con Chivas quedará como un interés preliminar y mediático, mientras que Santos se queda con un delantero joven que empieza a construir su camino en el fútbol mexicano.