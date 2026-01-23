Chivas fue uno de los equipos más activos del mercado invernal de cara al Clausura 2026, moviéndose con fuerza para reforzar su plantel. Si bien el Guadalajara logró concretar las llegadas de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, hubo una incorporación que quedó pendiente y que sorprendió a muchos, pues según diversos reportes era la prioridad número uno para Gabriel Milito: la de un defensa central.

Entre las opciones que más fuerza tomaron para cubrir esa necesidad estuvieron Víctor Guzmán, de Rayados, y Eduardo Águila, del Atlético San Luis. Ambas negociaciones avanzaron durante varias semanas, pero terminaron estancándose debido a los altos precios que pedían sus clubes, cifras que la directiva rojiblanca no estuvo dispuesta a pagar. Ahora, lo ocurrido en el partido entre México y Panamá parece darle la razón al Rebaño.

Si bien es innegable que tanto Guzmán como Águila son defensas de buen nivel, el perfil que busca Chivas para esa posición es muy específico. El mejor ejemplo en este torneo ha sido Daniel Aguirre, un central con buen pie no solo para el pase corto, sino también para el pase largo y con capacidad para sumarse al ataque. Justamente eso fue lo que no se vio con comodidad en ninguno de los dos excandidatos durante el encuentro ante Panamá, marcándose una diferencia clara respecto a los zagueros del Guadalajara.

Incluso, todo apunta a que Gabriel Milito prefiere formar desde cero a un defensa central que se adapte por completo a su idea de juego, razón por la cual Leo Sepúlveda continúa trabajando con el Primer Equipo. Y aunque Guzmán y Águila podrían haber funcionado tras un periodo de adaptación, la noche de este jueves dejó claro que habrían tenido que competir seriamente para ganarse un lugar como titulares.

Chivas podría volver a la carga por un central en el mercado de verano

Por lo pronto, el Clausura 2026 se disputará con el plantel ya registrado, muestra de la confianza que Gabriel Milito tiene en sus jugadores, al punto de permitir la salida de Francisco Méndez a préstamo con Necaxa. Sin embargo, dependiendo de lo que deje el torneo, la directiva del Guadalajara podría retomar la búsqueda de ese defensa central —o de otro refuerzo puntual— en el mercado de verano, con la intención de seguir fortaleciendo el proyecto del estratega argentino.