La Selección Mexicana arrancó el año con una victoria, luego de imponerse por la mínima a Panamá este jueves en un partido de preparación, marcado por la fuerte presencia de jugadores de Chivas. Uno de ellos fue Brian Gutiérrez, quien fue titular y tuvo una actuación destacada dentro del campo, pero que también terminó robándose reflectores fuera de la cancha gracias a sus declaraciones posteriores al encuentro.

Brian Gutiérrez habló de Chivas y la Selección Mexicana.

El reciente fichaje del Guadalajara no dudó en poner en lo más alto al Club rojiblanco, resaltando su esencia de ser una institución integrada únicamente por futbolistas mexicanos. Ese factor fue clave en su decisión de llegar al Rebaño Sagrado, pues cabe recordar que tuvo ofertas formales de equipos como Monterrey y América, pero su pasión por los colores rojiblancos terminó inclinando la balanza, en una elección muy similar a la que tomó recientemente a nivel de Selección.

Brian dejó claro que para él representar a Chivas y a la Selección Mexicana es prácticamente lo mismo, ya que ambos comparten el orgullo de ser proyectos 100% mexicanos. En su mensaje, el mediocampista explicó que su llegada al Guadalajara significó también un compromiso total con México, pues entiende que vestir la camiseta rojiblanca implica asumir esa identidad dentro y fuera de la cancha.

Ya en la zona mixta, Gutiérrez fue contundente al expresar ese sentimiento: “Cuando vine a Chivas elegí estar 100% con México. Obviamente (me siento mexicano), porque lo que representa a Chivas es 100% mexicano, debes ser mexicano para jugar en Chivas.”, palabras que fueron ampliamente celebradas por la afición del Rebaño.

Cabe recordar que Brian Gutiérrez no necesitó realizar el One Time Switch ante la FIFA para poder jugar con la Selección Mexicana, aunque sí tuvo que notificar formalmente a la Selección de Estados Unidos su decisión, trámite que ya fue completado. De esta manera, no existe ningún impedimento administrativo para que pueda ser considerado rumbo al Mundial, más allá de las decisiones deportivas que tome Javier Aguirre.

Javier Aguirre le cambió la posición a Brian Gutiérrez ante Panamá

Otro de los detalles que llamó la atención durante el partido ante Panamá fue la posición en la que Javier Aguirre utilizó a Brian Gutiérrez. El Vasco lo colocó más adelantado de lo que suele hacerlo Gabriel Milito en Chivas, quien prefiere que el mediocampista inicie sus acciones más cerca de la mitad de la cancha. Esta variante táctica podría ser una alternativa a futuro en el Guadalajara, ya que es una posición que el propio jugador conoce y puede desempeñar sin problemas.