Esta noche la Selección Nacional de México enfrentará a Panamá en amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026. En medio de este contexto, Javier Aguirre da de qué hablar debido a que destapó que le sorprendió Brian Gutiérrez y reveló una nueva posición para él en el Tri. ¿Lo sabía Gabriel Milito?

No hay dudas de que el futbolista que llegó de Chicago Fire fue una de las gratas sorpresas para el Guadalajara. Ni arribó al Rebaño Sagrado el entrenador argentino decidió ponerlo de titular ante Pachuca, encuentro en el que asistió a Armando González en el 1-0.

En medio de este contexto, Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección Nacional de México luego de haber recibido el one time switch. Previo al amistoso Javier Aguirre reveló que no solo le gustó el exjugador de Chicago Fire, sino que también le encontró una nueva posición para jugar con el conjunto nacional.

Javier Aguirre decidió poner de titular a Brian Gutiérrez en México vs. Panamá. (Foto: IMAGO7)

“La posición de Gutiérrez es muy interesante porque lo ponemos de fuera hacia adentro. En Chivas está jugando de doble pivote, en Chicago jugaba de media punta y hoy lo ponemos desde fuera de abierto. Este de izquierdo con pierna cambiada. Lo hizo muy bien en los entrenamientos y me sorprendió gratamente”, reveló el Vasco en diálogos con David Medrano.

Seis jugadores de Chivas en México vs. Panamá

La alineación titular de México ante Panamá tiene la presencia de seis jugadores de Chivas. Javier Aguirre confirmó de inicio a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González, Obed Vargas, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Germán Berterame.