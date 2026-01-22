La Selección Nacional de México verá acción cuando enfrente a Panamá en amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Tras recibir la aprobación de la FIFA para representar al Tri, Javier Aguirre confirmó que Brian Gutiérrez y Richard Ledezma serán titulares.

Sin dudas el Guadalajara es uno de los equipos que da de qué hablar en cada uno de los partidos desde el Apertura 2025 como en el inicio del Clausura 2026. Es por esta razón que no fue casualidad que el Vasco Aguirre haya decidido llevar a ocho jugadores del conjunto rojiblanco para verlos y ver si tienen chance de ganarse una oportunidad de estar en la lista final al Mundial 2026.

Dos jugadores que eran seguidos de cerca para los amistosos internacionales eran sin dudas Richard Ledezma y Brian Gutiérrez. Los dos jugadores de Chivas recibieron el one time switch para representar a la Selección Mexicana por la estadounidense.

Javier Aguirre decidió que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sean titulares. (Foto: IMAGO7)

De cara al encuentro frente a Panamá, Javier Aguirre confirmó en Azteca 7 que los jugadores van a ser titulares en el Tri. A ellos hay que sumar a Bryan González, el mejor lateral izquierdo de la Liga MX, Luis Romo, Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

Alineación titular de México

Raúl Rangel, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González, Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez.

