El gran momento que atraviesa Chivas en la Liga MX quedó reflejado también en la convocatoria de la Selección Mexicana, pues Javier Aguirre llamó a ocho futbolistas rojiblancos para los partidos ante Panamá y Bolivia. Entre los nombres que más sorprendieron estuvieron Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, jugadores que contaban con historial en la Selección de Estados Unidos y que incluso requirieron trámites adicionales para poder ser considerados por el Tri.

Precisamente, un video difundido por la propia Selección Mexicana comenzó a generar ilusión entre la afición del Guadalajara. En las imágenes se puede ver a Brian Gutiérrez conviviendo con Armando González, otro de los futbolistas más queridos por el entorno rojiblanco, jugando a cabecear el balón mientras esperan el inicio del entrenamiento, con el texto “más que mi hermano, eres mi bro”.

Más allá del gesto simpático, el video ilusiona por varios motivos. Por un lado, refleja el gran ambiente que se vive en el vestidor y la posible amistad entre dos jugadores de perfil discreto, trabajador y alejado de los reflectores. Pero también entusiasma desde lo futbolístico, ya que la conexión entre Brian y la Hormiga podría rendir muchos frutos en Chivas, con Gutiérrez abasteciendo balones para que González los transforme en goles.

Por ahora, queda la incógnita de si Javier Aguirre decidirá darles minutos juntos para aprovechar que ya comienzan a conocerse dentro y fuera de la cancha. Con dos partidos y una gran cantidad de jugadores por observar, las combinaciones del Vasco son muchas, aunque todo indica que varios elementos de Chivas coincidirán en el campo, al ser mayoría dentro de la convocatoria.

Raúl Rangel y Richard Ledezma pintan para ser titulares contra Panamá

El primer compromiso de la Selección Mexicana en esta gira será ante Panamá y, aunque habrá que esperar al silbatazo inicial para confirmarlo, los reportes más recientes señalan que Raúl Rangel y Richard Ledezma apuntan a salir como titulares. De concretarse, sería una nueva muestra del peso que está teniendo Chivas dentro del Tri en este inicio de ciclo.