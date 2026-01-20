Chivas no tendrá actividad esta semana debido a la pausa en la Liga MX, misma que se programó para que la Selección Mexicana dispute dos partidos de preparación rumbo al Mundial ante Panamá y Bolivia. Sin embargo, los jugadores del Rebaño Sagrado no descansarán, ya que ocho futbolistas rojiblancos fueron convocados al Tri para estos compromisos.

Ante esta situación, y considerando que Chivas se ha convertido en la base de la Selección Mexicana al menos para esta fecha, la propia cuenta oficial del combinado nacional decidió rendirle un homenaje especial al Guadalajara. Lo hizo a través de un video de bienvenida con el mensaje “El talento rojiblanco se suma al combinado tricolor”, en el que se observa a los jugadores entrenando, todo acompañado por la emblemática canción “Guadalajara”, de Vicente Fernández.

El video no pasó desapercibido y dividió opiniones entre la afición rojiblanca. Por un lado, hay quienes consideran un verdadero orgullo que gran parte del once titular de Chivas haya sido llamado a la Selección y aseguran que apoyarán al Tri con mayor entusiasmo. En contraste, otro sector se mostró molesto por cortar el buen momento del equipo fuera de Fecha FIFA y pidió que no se arriesgue a los jugadores a posibles lesiones.

La preocupación no es menor si se toma en cuenta que la Selección Mexicana enfrentará este jueves a Panamá y el próximo domingo a Bolivia, dos rivales caracterizados por su intensidad y juego físico. Son partidos en los que no se duda en meter la pierna fuerte, por lo que el temor a lesiones cobra sentido, más aún considerando la carga de partidos acumulada en tan pocas semanas.

Los ocho convocados de Chivas no jugarían todos juntos, Javier Aguirre los rotaría

Los jugadores de Chivas convocados a la Selección Mexicana son Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Raúl Rangel, Armando González, Bryan González y Ángel Sepúlveda. No obstante, es poco probable que todos vean actividad en ambos encuentros, por lo que habrá que observar cómo los administra Javier Aguirre, quiénes logran consolidarse como titulares, siendo casos como los del Tala y el Piojo, y quiénes intentan ganarse un lugar de último momento rumbo al Mundial.