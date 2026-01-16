Este jueves se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, compromisos que, al no disputarse en Fecha FIFA, deberán jugarse únicamente con futbolistas de la Liga MX. Esta situación provocó que nada menos que ocho jugadores de Chivas fueran llamados por Javier Aguirre, un número que de inmediato encendió alertas al interior del club rojiblanco.

Los futbolistas convocados fueron Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Roberto Carlos Alvarado, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Armando González, lo que implica al guardameta titular, tres de los cinco jugadores habituales en la línea defensiva, un mediocampista y tres atacantes. En otras palabras, más de medio equipo titular del Guadalajara estará concentrado con el Tri.

Esta situación generó varias preocupaciones al interior de Chivas, comenzando por el tema físico. El calendario de la Liga MX ya es exigente y a eso se suma la doble actividad con la Selección Mexicana, además de los entrenamientos adicionales. Por lo tanto, en el Rebaño Sagrado el principal deseo es que los ocho convocados regresen en óptimas condiciones, sin lesiones ni sobrecargas.

Por otro lado, también existe inquietud pensando en la Liguilla. Cabe recordar que los equipos que clasifiquen ya no contarán con sus seleccionados nacionales, y mientras a otros clubes se les permitirá aumentar el número de extranjeros, Chivas podría perder hasta medio equipo justo en el momento en el que más se necesita contar con sus mejores jugadores en plenitud.

De momento solo Raúl Rangel y Roberto Alvarado parecen tener seguro su lugar en el Mundial

Eso sí, vale la pena aclarar que no todos los convocados parecen inamovibles para Javier Aguirre. De momento, los únicos que lucen con su lugar prácticamente asegurado son Raúl Rangel y Roberto Alvarado. El resto ha tenido llamados esporádicos o incluso su primera convocatoria, por lo que resultaría poco probable que el técnico cambie de forma drástica a sus habituales pensando en el Mundial.