Chivas está convertido en uno de los mejores equipos de la Liga MX en este arranque del Clausura 2026 gracias al espectacular arranque que han registrado los rojiblancos, en donde el gran momento individual de muchos jugadores no ha pasado desapercibido por el entrenador nacional, Javier Aguirre.

La Selección Mexicana tendrá un par de duelos de preparación en este mes de enero como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de este 2026, por lo que el Vasco decidió abrirle la puerta a la mitad del Guadalajara para disputar estos compromisos.

Este jueves se dio a conocer la convocatoria de 27 futbolistas con los que México se medirá a a Panamá y Bolivia en estos duelos de preparación, en donde destacó que llamó a 8 jugadores del chiverío, en donde destaca el cambio de federación de Richy Ledezma y Brian Gutiérrez.

Ambos futbolistas mexico-estadounidenses habrían renunciado a volver a portar la camiseta de la selección de las Barras y las Estrellas para defender exclusivamente la Tricolor debido a que realizarían el One Time Switch para aspirar a jugar el Mundial con México.

Por si fuera poco, Javier Aguirre decidió llamar a otros elementos rojiblancos que viven un gran momento como Raúl Rangel, Bryan González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González para estos compromisos, recordando que no puede convocar a los europeos debido a que no es Fecha FIFA.

Convocatoria completa de México para amistosos con Panamá y Bolivia

Luis Malagón

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Richard Ledezma

Jorge Sánchez

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Ramón Juárez

Eduardo Águila

Everardo López

Jesús Gallardo

Bryan González

Luis Romo

Erik Lira

Denzell García

Iker Fimbres

Carlos Rodríguez

Kevin Castañeda

Obed Vargas

Marcel Ruiz

Brian Gutiérrez

Diego Lainez

Roberto Alvarado

Gilberto Mora

Ángel Sepúlveda

Germán Berterame

Armando González

¿Cuándo serán los partidos de México contra Panamá y Bolivia?

El Tricolor tendrá algunos ensayos antes de la Copa del Mundo, en donde el primero será contra los Canaleros el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, mientras que el segundo duelo contra los bolivianos será el domingo 25 de enero en el Estadio Olímpico.