Chivas está convertido en una sensación dentro de la Liga MX gracias al grandioso arranque de Clausura 2026 que ha registrado con dos triunfos y cero goles recibidos, por lo que algunos especialistas los vislumbran como protagonistas y otros los observan como una simple ilusión.

Uno de los defensores del Guadalajara tras lo mostrado en este comienzo de torneo es el exdirector deportivo, Ricardo Peláez, quien está convencido de que el siguiente paso de los tapatíos es arrebatarle un puesto a los llamados cinco protagonistas del futbol mexicano.

Debido al poderío económico que poseen tanto América, Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey, estas instituciones han dominado el futbol mexicano desde hace varios semestres; sin embargo, el exgoleador confía en que el chiverío puede desbancar a uno de esos equipos en este Clausura 2026, desatando un conflicto con los panelistas de ESPN.

“Dos partidos, seis puntos y cero goles resultados. Un factor fundamental empezar con orden atrás. La inercia con la que terminó, la está continuando, inercia ganadora. Tiene otro tipo de banca, refuerzos.

“Veo una organización muy distinta en todos los sentidos y por eso soy tan optimista de que este Guadalajara, el siguiente paso que tiene que dar ya lo dio es de calificarse directo, se tiene que meter dentro de los cuatro para que tenga a su favor el empate y la condición de local, aunque sabemos que va a haber ausencias de seleccionados.

“Yo sí veo al Guadalajara peleándole mano a mano a los otros (…) ¿Está Guadalajara para ser campeón este torneo? Para mí, sí tiene posibilidades”, aseguró el exdirectivo rojiblanco en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.