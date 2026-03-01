En la antesala del duelo entre Chivas y Toluca, una de las imágenes que más llamó la atención no tuvo que ver directamente con el partido, sino con el reencuentro de Alexis Vega y varios de sus excompañeros del Rebaño. Mientras los rojiblancos realizaban el calentamiento, el hoy jugador escarlata se acercó a saludar a futbolistas y auxiliares en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El primero en fundirse en un abrazo fue Roberto Alvarado, con quien mantiene una relación cercana desde su etapa compartida en Guadalajara e incluso en Selección Mexicana. El Piojo no solo intercambió palabras y sonrisas con Vega, sino que también le dio un cálido abrazo a la hija del atacante. Después llegaron los saludos para Efraín Álvarez, Oso González, Luis Romo, Richard Ledezma, Armando González, Gilberto Sepúlveda, Ricardo Marín y parte del cuerpo técnico.

El momento fue captado desde las gradas y publicado luego en redes sociales con una frase que encendió el debate: “La verdad creo que algún día él va a querer regresar”, escribió un aficionado rojiblanco, lo cual abrió la discusión inmediata entre seguidores de Chivas, divididos entre quienes no descartan una hipotética vuelta y quienes se oponen tajantemente, recordando las indisciplinas y el irregular rendimiento que marcó su última etapa en el club.

A la par, la situación deportiva de Alexis Vega tampoco parece ser la ideal. Después de los dos títulos ganados con Toluca, el atacante todavía no ha podido debutar en el Clausura 2026 debido a problemas físicos que lo han marginado de las convocatorias. Aunque se especulaba con que pudiera tener minutos precisamente ante su exequipo, finalmente no fue considerado ni siquiera para la banca.

El paso de Alexis Vega por Chivas

A lo largo de sus cinco años como futbolista del Guadalajara, Alexis Vega alcanzó a disputar un total de 147 partidos, con un saldo de 28 goles y 28 asistencias, el cual no bastó para conformar a la afición, que esperaba un mayor impacto y compromiso por parte del atacante, quien tampoco pudo levantar un título con el Rebaño.