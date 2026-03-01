Después de seis triunfos consecutivos en el comienzo del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara sufrieron dos derrotas seguidas frente a Cruz Azul y Toluca. El Rebaño no pudo imponerse ante dos grandes equipos que también son candidatos a pelear por el título. En ambos tropiezos, la afición observó bajos rendimientos de parte de Fernando González.

El “Oso” había comenzado el torneo relegado por una lesión, mientras que Gabriel Milito confió en el doble pivote en Omar Govea y el flamante fichaje Brian Gutiérrez. Sin embargo, Fernando González recuperó la titularidad para el Clásico Nacional ante América y repitió frente a la Máquina Cementera y los Diablos Rojos.

Lo cierto es que más allá de que todo el equipo rindió por debajo de lo esperado en la visita al Estadio Nemesio Diez, varios aficionados rojiblancos cuestionaron al Oso, quien quedó nuevamente retratado ante mediocampos más organizados y dinámicos. Frente al Toluca, el experimentado mediocampista de Chivas poco pudo hacer ante el tándem formado por Franco Romero y Marcel Ruiz.

En redes sociales, el Oso fue uno de los principales apuntados, con aficionados pidiendo que ya no sea titular y que en su lugar reaparezca Brian Gutiérrez. Incluso, hubo quienes se lamentaron por tener borrado a un elemento como Érick Gutiérrez, o hasta quienes pidieron la oportunidad para Saúl Zamora, mediocentro del Tapatío.

El partido del Oso González vs. Toluca