La derrota de Chivas ante Toluca no solo significó un golpe en lo anímico y la pérdida del liderato, sino que además dejó una preocupación importante puertas adentro: la situación física de Luis Romo. El capitán regresaba tras perderse únicamente dos partidos por una molestia muscular, pero su vuelta no terminó como esperaba el cuerpo técnico.

Romo arrancó como titular y apenas pudo disputar poco más de media hora antes de pedir el cambio. La imagen encendió las alarmas de inmediato, ya que el referente rojiblanco había reaparecido luego de superar una lesión en el isquiotibial que lo había alejado de los choques ante América y Cruz Azul. Su salida obligó a reacomodar el equipo en un encuentro que ya era cuesta arriba para el cuadro rojiblanco.

Tras el partido, el entrenador Gabriel Milito llevó calma en conferencia de prensa y explicó que no se trataría exactamente del mismo problema. “Luis sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar. Seguramente habrá que hacer estudios, la lesión, por lo que nos comentó, no es exactamente en el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace dos semanas atrás. Habrá que ver cuál es su evolución y esperemos que sea una pronta recuperación”, detalló el técnico.

Ahora, en el Rebaño aguardan los estudios médicos para determinar el alcance real de la molestia. En plena recta exigente de la fase regular, la nueva lesión de Romo representa un contratiempo sensible para un equipo que además de perder el invicto, cedió la cima del campeonato y deberá recomponerse rápidamente tanto en lo futbolístico como en lo físico.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Clausura 2026?

Tras sufrir dos caídas consecutivas, el Guadalajara volverá a ver acción esté sábado 7 de marzo, cuando visite al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, por la Jornada 9 de la Liga MX. El encuentro tiene programado su inicio para las 19:00hs de la CDMX.