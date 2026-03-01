Las Chivas de Guadalajara perdieron por 2-0 en su visita a Toluca y sumaron su segunda derrota en el Clausura 2026 de la Liga MX, mismas que le costaron también perder el liderato, pues ahora les pertenece a Cruz Azul y los Diablos Rojos. El Rebaño comenzó con el pie izquierdo en su visita al Estadio Nemesio Diez y no pudo revertir la historia.

Gabriel Milito no pone excusas tras caer ante Toluca

En conferencia de prensa, el entrenador argentino Gabriel Milito admitió la superioridad del cuadro escarlata, que ya había goleado al Rebaño en el torneo pasado. El timonel rojiblanco reconoció que no tuvieron el rendimiento esperado pero evitó culpar a la Selección Mexicana por su reciente convocatoria para el amistoso contra Islandia: “No puede ser una excusa para nosotros de ningún tipo que los chicos hayan sido convocados a la selección y haber tenido un buen rendimiento hoy. Sí, es verdad que a lo mejor muchas veces cuando uno va a la selección y regresa, volver a conectar mentalmente y ir de nuevo puede costar un poco. Pero para nada va a ser un argumento que yo pueda utilizar para justificar un nivel como el que tuvimos hoy”, reflexionó.

Otra lesión de Luis Romo

Otra mala noticia para el Guadalajara, además de la derrota, fue que Luis Romo regresó a la titularidad pero tuvo que ser reemplazado a los 40 minutos. “Luis sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar. Seguramente habrá que hacer estudios, la lesión, por lo que nos comentó, no es exactamente en el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace dos semanas atrás. Habrá que ver cuál es su evolución y esperemos que sea una pronta recuperación”, explicó Milito sobre la baja de su capitán en conferencia de prensa.

Nuevas críticas para el Oso González

Uno de los jugadores más cuestionados a raíz de las últimas dos derrotas consecutivas resultó ser Fernando González, contención que regresó a la titularidad pero no ha tenido los mejores rendimientos. Errores con balón y dificultades para hacerse fuerte en la recuperación le han costado muchas críticas al Oso, que sin dudas deberá volver a su mejor versión si pretende mantener su lugar en el once inicial.

Omar Govea se perdió el Toluca vs. Chivas

Otra de las novedades en la derrota rojiblanca fue la ausencia de Omar Govea, quien venía siendo un inamovible con Gabriel Milito. Según reportó David Medrano, el mediocampista arrastraba algún problema físico en particular y por eso no habría sido de la partida, además de que tampoco fue contemplado para ingresar desde la banca en el complemento.