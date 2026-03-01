El Club Deportivo Guadalajara fue superado con claridad por Toluca en el Estadio Nemesio Diez y el 2-0 reflejó lo ocurrido en la cancha, pero tras el partido, Gabriel Milito reconoció la superioridad del rival y habló sobre el momento que vive Armando González y el interés que existe en él.

Y es que en días recientes surgieron versiones que colocan al Feyenoord siguiendo de cerca a la “Hormiga” González, lo que encendió las especulaciones sobre su futuro.

Sin embargo, el estratega del Rebaño Sagrado dejó en claro que tanto él como el plantel están plenamente concentrados en el equipo, asegurando que los rumores externos no alteran el enfoque de la escuadra.

“Con relación a Armando, necesitamos y él también tiene la mentalidad de estar centrado y focalizado únicamente en Chivas“, señaló.

Gabriel Milito habló sobre el futuro de Armando González.

¿Cómo va la “Hormiga” González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Luego de ocho cotejos en el Torneo Clausura 2026, el atacante del Club Deportivo Guadalajara, Armando “Hormiga” González, se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleo con cinco goles, dos menos que Joan Pedro, artillero del Atlético de San Luis, y que es el que está a la cabeza en esta lista.