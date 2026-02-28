Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias y perdió por 2-0 ante Toluca por el Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de lo vivido en el Estadio Nemesio Díez, Gabriel Milito no marcó al culpable, pero en el inicio del segundo tiempo dejó claro que uno de los grandes responsables de la derrota ante los Diablos Rojos fue Richard Ledezma. Un claro mensaje del técnico argentino al vestidor rojiblanco.

En conferencia de prensa el técnico del Guadalajara mantuvo los códigos del futbol y afirmó que era él uno de los grandes responsables de lo sucedido ante el conjunto escarlata. “Nos tiene que servir de experiencia para crecer, para competir mejor, en mi caso para tomar mejores decisiones, porque evidentemente con las decisiones que he tomado. No fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo. Y eso es una responsabilidad que debo asumir”, respondió el timonel.

Sin embargo, en los 90 minutos Gabriel Milito dejó claro que Richard Ledezma es uno de los grandes culpables de la derrota ante Toluca luego de que cometiera un tonto penal por tomarle la playera a Paulinho. A su vez, a cambio de perder poder por el carril derecho con su presencia, el argentino decidió cuidarlo de una futura cartulina amarilla que lo dejará fuera del Clásico Tapatío.

Richard Ledezma quedó expuesto ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

No hay que olvidarse que esta semana trascendió que el cuerpo técnico le advirtió a Richy que se calamara en los partidos para no recibir amonestaciones por faltas innecesarias o falta de tranquilidad. “Es bien sabido de qué si lo amonestan el sábado frente a Toluca se perdería el Clásico Tapatío contra Atlas (…) Lo que realmente le preocupa al cuerpo técnico no es este riesgo, es que varias de estas tarjetas amarillas tienen que ver con el temperamento de Richy Ledezma”, reportó César Huerta.

Y agregó: “Es un tipo que habla, grita, gesticula, que manotea y a los árbitros a veces no les gusta esto. Consideran que varias de estas tarjetas, Richy pudo evitarlas. Se puede facilitar la vida si se controla el temperamento y no se mete tanto con el árbitro”.

Milito confirmó que sus jugadores fueron afectados por la Selección Mexicana

Por otro lado, en conferencia de prensa Gabriel Milito señaló que fueron afectados por la Selección Mexicana. “Cualquier futbolista daría lo máximo por representar a su país. Esta semana no pudimos trabajar normal, pero el motivo era válido y no tenemos que excusarnos en eso”, expresó el técnico del Guadalajara.