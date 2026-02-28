Chivas no pudo ante Toluca luego de perder por 2-0 en el Estadio Nemesio Díez por la jornada 8 del Clausura 2026. El próximo partido del Guadalajara será ante Atlas, por lo que repasamos días, horario y transmisión para ver EN VIVO y EN DIRECTO el Clásico Tapatío.

El conjunto rojiblanco no pudo marcar la diferencia ante los Diablos Rojos, ya que en los primeros 20 minutos cometió todo tipo de errores para los dirigidos por Antonio Mohamed. Richard Ledezma cometió un tonto penal antes de que se haya jugado el primer minuto juego de partido, mientras que en el segundo tiempo inclinó la balanza a su favor, pero no le alcanzó para romper el cero.

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción en el Estadio Jalisco cuando enfrente a Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026. Los rojinegros vienen de caer por 3-1 ante FC Juárez y el próximo miércoles enfrentará a Tijuana por la jornada 9.

¿Cuándo y dónde juegan Atlas vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido por el Clausura 2026 entre Atlas y Chivas se llevará adelante el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para que comience a las 19:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El encuentro entre Atlas y Chivas se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 2, TUDN y VIX+, mientras que en Estados Unidos se verá podrá ver Televisa. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos.