Este lunes 16 de febrero, Chivas y Atlas se enfrentarán en el esperado Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El duelo se jugará en el Estadio Akron y representará un nuevo capítulo en una rivalidad que marca la historia del futbol mexicano.

El Rebaño llega mejor posicionado pese a su reciente derrota frente a Pumas, la primera en todo el torneo, por lo que buscará mantener su lugar en la parte alta de la tabla, mientras que Atlas necesita recortar distancias, pues se ubica en el 14° lugar.

Previo al enfrentamiento, la web oficial del Guadalajara no dudó en destacar la superioridad histórica Atlas. Según los datos publicados, el Rebaño Sagrado ha ganado 14 de los 23 Clásicos Tapatíos disputados, con solo cuatro derrotas y cinco empates, y no conoce la derrota ante su acérrimo rival desde hace más de seis años.

(Web Oficial de Chivas)

Además, Chivas ha marcado al menos un gol en los últimos 10 enfrentamientos de fase regular ante las Rojinegras, consolidando su reputación de ser un equipo difícil de vencer en este duelo. La web también resaltó en otro artículo la contundencia ofensiva y defensiva del equipo rojiblanco, que en los últimos diez partidos de fase regular, firmó 22 goles y recibió apenas 8, lo que equivale a casi tres goles anotados por cada tanto recibido.

Asimismo, en el plano individual, Alicia Cervantes se mantiene como la máxima anotadora del clásico, con 11 goles frente a Atlas; mientras que en experiencia, Blanca Félix y Damaris Godínez son las jugadoras que más veces han disputado la rivalidad, con 19 y 14 Clásicos Tapatíos cada una, respectivamente.

¿Cuándo y dónde juega Chivas Femenil contra Atlas Femenil por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero en el Estadio Akron, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.