En estos momentos el Club Deportivo Guadalajara Femenil se está enfrentando a Pumas Femenil dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 y aquí te llevaremos las acciones del compromiso celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Minuto 56: Gol anulado a Chivas Femenil

La asistente Elva Gutiérrez detectó un fuera de lugar de Alicia Cervantes.

¡Inició el segundo tiempo!

Arrancaron los últimos 45 minutos del partido entre Pumas y Chivas Femenil.

¡Se acabó el primer tiempo!

Finalizó la primera parte. Pumas Femenil es amplio dominador del encuentro.

Minuto 44: Pumas sigue generando peligro

El equipo local sigue generando peligro. Blanca Félix acaba de evitar el segundo del conjunto universitario.

Minuto 25: Goool de Pumas Femenil

Montserrat Hernández abrió el marcador en el Estadio Olímpico Universitario.

Inició el partido en C.U.

Arrancó el partido entre Pumas y Chivas Femenil. Vamos con todo por esos tres puntos.

Alineación de Chivas Femenil

Este es el once que mandó al campo el entrenador de Chivas Femenil, Antonio Contreras.