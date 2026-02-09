En estos momentos el Club Deportivo Guadalajara Femenil se está enfrentando a Pumas Femenil dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 y aquí te llevaremos las acciones del compromiso celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Minuto 56: Gol anulado a Chivas Femenil
La asistente Elva Gutiérrez detectó un fuera de lugar de Alicia Cervantes.
¡Inició el segundo tiempo!
Arrancaron los últimos 45 minutos del partido entre Pumas y Chivas Femenil.
¡Se acabó el primer tiempo!
Finalizó la primera parte. Pumas Femenil es amplio dominador del encuentro.
Minuto 44: Pumas sigue generando peligro
El equipo local sigue generando peligro. Blanca Félix acaba de evitar el segundo del conjunto universitario.
Minuto 25: Goool de Pumas Femenil
Montserrat Hernández abrió el marcador en el Estadio Olímpico Universitario.
Inició el partido en C.U.
Arrancó el partido entre Pumas y Chivas Femenil. Vamos con todo por esos tres puntos.
Alineación de Chivas Femenil
Este es el once que mandó al campo el entrenador de Chivas Femenil, Antonio Contreras.