Este domingo llegó a su fin la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde elClub Deportivo Guadalajara se impuso por la mínima a Santos Laguna con gol de Adriana Iturbide.

Y después de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la futbolista de Pumas, Nicole Hix, es quien comanda la tabla de goleo individual con cinco dianas.

Atrás de ella se encuentra la de Tigres, Diana Ordoñez con cuatro tantos. Mientras tanto, Lucía García, Anne Claudine Le Sommer y Dominique Nicosia, de Monterrey, Toluca y Pachuca, respectivamente, comparten la tercera posición.

Las futbolistas de Chivas Femenil no aparecen en los primeros lugares debido a que llevan apenas un gol: Adriana Iturbide, Jasmine Alexis Casarez y Casandra Montero.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

Nuestras Chivas Femenil regresan a la actividad el miércoles 21 de enero cuando se enfrenten en el Estadio Akron a los Gallos Blancos del Querétaro, como parte de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, a disputarse a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime, Tubi y FOX One.