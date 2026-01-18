El Seleccionado Nacional de México se prepara para ser anfitrión por tercera vez en su historia cuando reciba a la Copa del Mundo 2026 y debute ante Sudáfrica en el Estadio Azteca por el Grupo A. Por esta razón el Tri enfrentará a Panamá de visita, por lo que repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González.

Al igual que en otros amistosos, Javier Aguirre quiere seguir probando diferentes alternativas de cara a la cita máxima del balompié mundial. Sin embargo, este encuentro no está bajo Fecha FIFA, por lo que el Vasco no puede llevar a jugadores que se encuentran en Europa como Orbelín Pineda y Mateo Chávez.

Para esta gira que llevará adelante la Selección Mexicana decidió citar a 26 jugadores de los cuales ocho son de Chivas. Es un hecho que Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado van a ser titulares por ser regularmente convocados. Sin embargo, no sería extraño que Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez y Armando González vayan a pelear por un lugar en la alineación inicial, mientras que Ángel Sepúlveda espere en el banco de suplentes.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Panamá por el amistoso de preparación para el Mundial 2026?

El juego entre México y Panamá se llevará adelante el próximo jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez El mismo comenzará a disputarse a las 19:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Panamá por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en otras oportunidades, el encuentro entre México y Panamá se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.